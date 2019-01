Lehrer stürzt bei Unfall kopfüber in Schnee - tot

Lawinen- und Lebensgefahr

Eine Ende der massiven Schneefälle ist weiterhin nicht in Sicht. Nach wie vor herrscht in weiten Teilen des Landes hohe Lawinen- und abseits der Piste absolute Lebensgefahr. In den steirischen Nordalpen etwa wurde mittlerweile die höchste Warnstufe fünf ausgerufen, in den übrigen Landesteilen sowie in den weiteren, von den Schneemassen betroffenen Bundesländern herrschte vielerort Warnstufe drei bis vier. Zuvor waren infolge der Wetterlage bereits sechs Menschen - unter anderem bei Lawinenabgängen - ums Leben gekommen.