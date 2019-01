Schneewalze forderte bereits sechs Todesopfer

Schnee, Schnee, Schnee und kein Ende in Sicht: Die Lawinengefahr spitzt sich in mehreren Teilen des Landes weiter zu, vielerorts lag sie am Montag auf Stufe vier der fünfteiligen Skala. Die Prognosen lassen vielerorts keine Besserung erwarten: Die nächsten sechs Tage schneit es insbesondere in den Nordalpen munter weiter. Seit Samstag kamen bereits sechs Menschen bei Lawinenabgängen ums Leben, zuletzt gab es traurige Gewissheit im Drama um zwei vermisste Schneeschuhwanderer - das junge Paar konnte bei einer groß angelegten Suchaktion in Abtenau im Salzburger Tennengau nur noch tot geborgen werden.