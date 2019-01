Mehr Frauen übernehmen mittlerweile die Chefrolle

Sie war in der IT-Branche tätig, probierte dann bei einem Aufenthalt in München das Mrs.Sporty-Konzept aus. So beschreibt Isabella Kling den simplen Schlüsselmoment, der sie zur Unternehmerin machte. Die Pergerin führt heute vier Fitnessklubs und ist in der Franchise-Branche eine von vielen Frauen in der Chefrolle.