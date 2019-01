Promi-Ladys vernaschen am liebsten ihre Tänzer

Fünf Jahre lang war Jennifer Lopez mit Casper Smart liiert. Kennengelernt hatte sie ihn ebenfalls, als dieser als Backgroundtänzer für die fesche Latina gearbeitet hatte. In einem Interview verriet die Sängerin einmal, was sie an Tänzern so anziehend findet: Der Sex sei einfach besser als etwa mit Musikern. Und wenn sich damit jemand auskennt, dann wohl J.Lo. Immerhin war sie vor ihrer Liaison mit Smart mit Musiker-Kollege Marc Anthony verheiratet.