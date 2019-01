Austria? Admira? Nein, Alex Meier wählt St. Pauli!

Gründe unbekannt

In Österreich ist er schließlich nicht geblieben. Er trainierte bei der Admira, war auch bei der Austria im Gespräch. Schließlich konnte ihn kein österreichischer Klub verpflichten. Über die Gründe weiß man kaum etwas. Nach einem halben Jahr hin und her waren es dann also die Hamburger, die den Frankfurter Knipser holen konnten.