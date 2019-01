Bis zum Hals im Tiefschnee: Bergung kommt teuer

Was man nicht gut kann, das sollte man besser bleiben lassen - vor allem in den tiefwinterlichen Bergen, wo viele Gefahren lauern: Diese Erkenntnis kommt für einen Deutschen reichlich zu spät. Der ohnehin nicht so begabte Skifahrer wagte sich am Freitagnachmittag in Gerlos in freies Gelände. Über die Lifttrasse der Dorfbahn sollte es ins Tal gehen. Doch aus dem Abenteuer wurde für den 21-Jährigen das reinste Horror-Erlebnis.