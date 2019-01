Brandgefährlicher Neujahrsempfang

„Wir eröffnen am 7. Dezember 2019 den “zellamseeXpress„ von Viehofen auf die Schmitten. Somit sind wir endgültig mit Saalbach-Hintergelmm-Leogang-Fieberbrunn verbunden und mit 408 Pistenkilometer Österreichs größtes zusammenhängendes Skigebiet“, tönte Schmitten-Chef Erich Egger und köpfte zur freudigen Nachricht bei seinem alljährlichen Neujahrsempfang im Augut in Zell am See sogleich seinen Chef-Apfelschnaps.