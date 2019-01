NBA-Ass traut sich wegen Erdogan nicht nach London

Wenn die New York Knicks am 17. Jänner ein NBA-Gastspiel in der Londoner O2-Arena gegen die Washington Wizards bestreiten werden, wird einer der ihren definitiv fehlen - der ehemalige Türke Enes Kanter macht die Reise nach Großbritannien nicht mit! Allerdings nicht etwa wegen einer Verletzung, einer Erkrankung oder einer Terminkollision, sondern weil er Angst um sein Leben hat! Konkret befürchtet er, wegen seiner expliziten Gegnerschaft zum türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, getötet zu werden…