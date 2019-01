Google schleust 20 Mrd. € aus EU auf die Bermudas

Hintergrund der Transaktion: Auf den Bermudas, einem britischen Überseegebiet im Atlantik, fällt für Unternehmen keine Einkommensteuer an. Schon im Jahr 2016 hatte Google, das erklärte, man halte sich in allen Ländern, in denen man tätig sei, an die Steuergesetze, rund 16 Milliarden Euro dorthin transferiert.