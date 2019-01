Ehepaar bei Brand von Flammen eingeschlossen

Dramatische Szenen haben sich in der Nacht auf Donnerstag in einer Wohnung im Wiener Bezirk Favoriten abgespielt. Ein Brand war in den Räumlichkeiten ausgebrochen, Flammen und dichter Qualm schnitten den beiden Bewohnern - ein 82-Jähriger und seine drei Jahre jüngere Ehefrau - den Fluchtweg ab, die beiden waren in der Wohnung eingeschlossen. Die Rettung der beiden stellte für die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Wettlauf gegen die Zeit dar.