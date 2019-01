So schön rutschten die Sport-Stars ins neue Jahr

Dubai, Miami, London - die Sports-Stars feierten den Jahreswechsel rund um den Globus verteilt. Während es sich der fünffache Weltfußballer von Juventus Cristiano Ronaldo mit seiner Familie in Dubai gut gehen ließ, hat es Marko Arnautovic in seiner Villa in London richtig krachen lassen. Hertha-Profi Valentino Lazaro hingegen rutschte in Miami mit einer ganz persönlichen Jahresbilanz.