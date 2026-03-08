Jasmin Ouschan verteidigt ihren 8-Ball-EM-Titel!

Norweger siegt in Krimi! Fabellauf von Raschner
Die Kärntner Billard-Spielerin Jasmin Ouschan hat ihren 8-Ball-EM-Titel mit Erfolg verteidigt. Die Weltmeisterin besiegte am Samstagabend bei den Titelkämpfen in Antalya im Finale die Spanierin Maria-Teresa Ropero 6:4.
Es ist der 29. EM-Einzeltitel Ouschans, womit sie ihren Status als Rekord-Europameisterin gefestigt hat.
Ihre Landsfrauen Lena Primus und Sandra Baumgartner kamen jeweils auf Rang fünf. „Das war ein toller Tag und ist ein hart erkämpfter Titel“, sagte Ouschan.
