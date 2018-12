Warum riskieren Sie Ihr Leben, Herr Wehrschütz?

Seine Live-Berichte aus der umkämpften Ostukraine sind Kult. Diese Woche richtete der langjährige ORF-Korrespondent einen Hilferuf an seinen Arbeitgeber und die österreichische Bundesregierung. Er warnt vor einer potentiellen Bedrohung durch „militante, ultranationalistische Gruppen“ und fordert ein diplomatisches Einschreiten: „Es sind bereits zwei Journalisten ermordet worden, und ich habe sicher nicht die Absicht, der nächste zu sein“, so Wehrschütz, dem der ukrainische Geheimdienst die Akkreditierung im Frontgebiet verweigerte, weil er ein „prorussischer Propaganadist“ sei. Seinem Team war die Akkreditierung mit dem Verweis auf „fehlenden Patriotismus“ verweigert worden. Wehrschütz wird auf einer Liste als „Agent des Kreml“ geführt, was in der Ukraine lebensbedrohlich sein kann.