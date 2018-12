Kneissl im Clinch mit ukrainischer Regierung

Akkreditierung wegen „russischer Propaganda“ entzogen

In der Causa selbst gibt es unterdessen keinerlei Anzeichen für ein Einlenken Kiews. Wehrschütz wurde am 4. Dezember die Erneuerung seiner Akkreditierung im ostukrainischen Frontgebiet verweigert. Der Korrespondent, der sich wegen der enormen Schikanen und der Diffamierung als „Agent des Kreml“ mit einer E-Mail an die Bundesregierung in Wien und den ORF gewandt und um Hilfe ersucht hatte, findet die Begründung durch den ukrainischen Geheimdienst SBU „völlig absurd“, wie er am Freitag gegenüber krone.at mitteilte. Der Geheimdienst, der offenbar auf Ersuchen der ukrainischen Streitkräfte die Berichterstattung von Wehrschütz analysiert hatte, bezeichnete die Arbeit des 57-Jährigen als „russische Propaganda“.