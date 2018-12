ORF-Reporter fürchtet in der Ukraine um sein Leben

"In der Ukraine gibt es militante, ultranationalistische Gruppen, die Journalisten bedrohen, die kritisch über die Politik der Führung der Ukraine berichten und versuchen, das Objektivitätsgebot zu achten. Es sind bereits zwei Journalisten ermordet worden und ich habe sicher nicht die Absicht, der nächste zu sein“, schreibt Wehrschütz in einem Brief, den er sowohl an ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz als auch die Bundesregierung in Wien adressiert hat. Darin weist der langjährige Auslandskorrespondent auf seine bisherigen Meldungen über die „immer stärker werdenden Schikanen gegen mich als ORF-Korrespondent und gegen kritische Journalisten generell“ hin, die aus seiner Sicht erfolglos geblieben sind.