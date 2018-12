Mafia-Mord: „Dritter“ Mann bestreitet Beteiligung

Nach dem Mafia-Mord in der Wiener Innenstadt bestreitet der in Untersuchungshaft sitzende 29-Jährige weiterhin den ihm angelasteten Vorwurf des Beitragsmordes - das sagte seine Verteidigerin Heike Sporn am Freitag. Spätestens am 8. Jänner, dem Tag der nächsten Haftprüfungsverhandlung, werde sich ihr Mandant detailliert dazu äußern.