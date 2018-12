Welser (21) bei Kollision mit Triebwagen getötet

Bei der Einfahrt in die Eisenbahnkreuzung bei Helpfau dürfte der Welser (21) das Vorschriftszeichen „Halt“ missachtet haben. Er fuhr in den unbeschrankten Bahnübergang ein und übersah die gerade daherkommende Zuggarnitur der Mattigtalbahn. Ein 29-jähriger Triebfahrzeugführer aus Salzburg, der - mit Passagieren an Bord - in Fahrtrichtung Braunau unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Der Zusammenprall war unausweichlich.