Niessl wird in Politpension zum Berater

Noch arbeitet Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) bis zu 90 Stunden in der Woche. Nach seinem Abschied am 28. Februar wird er aber in kein „Loch“ fallen. „Mir wird‘s mit Sicherheit nicht fad“, erklärte Niessl am Donnerstag in einem Interview mit der APA und kündigte an, dass er eine Beraterfirma gründen werde.