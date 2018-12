13.000 steirische Sternsinger sind jetzt unterwegs

Österreichweit die Nummer 2

In den vergangenen Jahren konnten die Sternsinger stets ein neues Rekordergebnis erreichen. Im Vorjahr wurden in der Steiermark knapp 3,2 Millionen Euro eingesammelt, das war ein Plus von mehr als drei Prozent und im Bundesländer-Vergleich der zweite Platz hinter Oberösterreich.