Zu ausgiebig gefeiert: Randalierer (62) verhaftet

Die Ordnungshüter wurden gegen 3.00 Uhr zu einem Lokal in der Gstättengasse beordert, weil es dort zu Handgreiflichkeiten gekommen sei. Als die Beamten eintrafen, hatte der Türsteher den als Randalierer beschuldigten 62-Jährigen Salzburger schon am Boden fixiert. Die Beamten befreiten den Mann und begannen, den Sachverhalt zu erheben. Dabei griff er plötzlich zwei Polizisten an, indem er ihnen mit der Hand gegen den Brustkorb schlug.