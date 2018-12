Fix! Amadou Haidara verlässt die Bullen

Die Spatzen pfiffen es längst von den Dächern, nun ist es fix: Amadou Haidara kehrt Österreichs Serien-Meister Red Bull Salzburg den Rücken und heuert in der Winter-Transferperiode bei Schwesterklub RB Leipzig an. Dort unterzeichnet der 20-jährige Malier, der in den letzten Wochen aufgrund eines Kreuzbandrisses nicht mehr für die Mozartstädter spielen konnte, einen Kontrakt bis 2023.