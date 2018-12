16 Monate suspendiert: Polizisten wieder im Dienst

Staatsanwaltschaft lenkte ein

Was folgte, war die Suspendierung der Beamten und ein Prozess. Dort wurden sie im November freigesprochen, die Staatsanwaltschaft meldete aber umgehend Nichtigkeitsbeschwerde an. Diese Anmeldung, deren Frist am 28. Dezember endet, wurde nun aber zurückgezogen. 16 Monate nach ihrer Suspendierung durften die beiden am Freitag erstmals wieder ihren Polizeidienst versehen.