Drei Katzen bei Innviertler Zimmerbrand verendet

Das Feuer war am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr im Erdgeschoß des Wohnhauses in St. Johann am Walde ausgebrochen. Die 66-jährige Besitzerin versuchte sofort erfolglos die Flammen mit Decken zu ersticken. Auch die Versuche eines Nachbarn (61) mit einem Feuerlöscher schlugen leider fehl. Erst drei zu Hilfe gerufenen Feuerwehren gelang es, den Brand einzudämmen.