Bitte lächeln: Die neun besten Zahnpflegeprodukte

Ein Geheimtipp für gesunde Zähne: Birkenzucker, in der Chemie auch Xylitol genannt. Die Zahnpflege Kaugummis sollten am besten nach jeder Mahlzeit für ca. 20 Minuten gekaut werden, um die Zähne zu remineralisieren. Zudem helfen die Kaugummis gegen Mundtrockenheit und wirken plaquehemmmend. Nebenbei soll Kaugummikauen sogar die kognitiven Fähigkeiten beschleunigen und die Konzentration verbessern, da durch die Kieferbewegungen die Durchblutung im Gehirn angeregt wird, was in der Folge dazu führt, dass unser Denkorgan mit mehr Sauerstoff versorgt wird.