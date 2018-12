Lauda überrascht: „Vettel hat mich gerührt“

Vettel rührend

In den Wochen im Krankenhaus bekam Lauda unzählige Nachrichten und Genesungswünsche. Eine hob er im Interview besonders hervor: die von Sebastian Vettel. „Das, was mir eine Freude bereitet hatte, war der Brief von Sebastian. Er schrieb es eigenhändig, mit vielen schönen, persönlichen Worten und mit viel Gefühl. Das hätte ich mir nicht erwartet, normalerweise machen die Piloten so etwas nicht, sie fahren und Schluss. Er ist aber ein guter Mensch.“