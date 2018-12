Schwarz: „Lasse Vorwurf nicht auf mir sitzen“

„Ich bin sehr dankbar und froh, dass Papst Franziskus jetzt einen Visitator nach Kärnten schickt, um die Dinge aufzuklären“, sagte Schwarz am Donnerstag in einem Interview mit dem ORF in Niederösterreich. „Ich werde von meiner Seite natürlich mithelfen. Wo ich gefragt werde, werde ich Auskunft geben, denn ich kenne die Diözese ja sehr gut und ich weiß, wie wir dort gearbeitet haben und was wir dort alles auf den Weg gebracht haben“, so der Bischof.