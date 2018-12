100.000 Baby-Aale vor dem Kochtopf bewahrt!

In ihrem Jugendstadium leben Aale im Meer, erst die erwachsenen Tiere bevölkern als Süßwasserfische die Binnengewässer. Glasaale sind junge, noch fast durchsichtige Aale, sie schwimmen in der offenen See oder leben in den Mündungsgebieten von Flüssen. Sie sind geschützt und dürfen ohne Genehmigung nicht exportiert werden. Weil sie in Asien als Delikatesse gelten und man ihnen zudem potenzsteigernde Wirkung nachsagt, werden die Glasaale dort mit ähnlich hohen Gewinnmargen wie Drogen und Waffen gehandelt (siehe Video oben). Haben 1000 Aale in Europa einen Wert von lediglich ein paar Hundert Euro, liegt der Wert in Asien bei mehreren Tausend Euro.