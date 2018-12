Nächster Rekord! Hirscher überholt Moser-Pröll

Der nächste Meilenstein in Marcel Hirschers Wahnsinnskarriere! Seit Donnerstag ist er alleiniger österreichischer Rekordhalter hinsichtlich der gewonnenen Weltcuprennen. Hirscher triumphierte beim Slalom in Saalbach, es war sein 63. Weltcup-Sieg. Damit überholte er in der ewigen Bestenliste Annemarie Moser-Pröll. Platz zwei ging am Donnerstag an den Schweizer Loic Meillard (+0,38), Dritter wurde Henrik Kristoffersen (+0,47).