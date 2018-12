Quartett schmuggelte rund 41 Kilo Rauschgift

Eine „Viererbande“ sitzt derzeit in Linz in U-Haft: Ein Linzer (59) soll seit 2017 rund fünf Kilo Kokain und etwa 36 Kilo Marihuana aus den Niederlanden nach Österreich geschmuggelt haben. Er bewahrte die Drogen in der Wohnung eines Linzers (56) auf, der sie an 20 Abnehmer verscherbelte und selbst sieben Kilo Marihuana in Österreich kaufte.