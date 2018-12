Mehr Züge zu Weihnachten, aber zu wenig Sitzplätze

Insgesamt werden in den kommenden beiden Wochen in ganz Österreich 15 zusätzliche Züge eingesetzt, bestehende erweitert. Betroffen ist auch die Verbindung zwischen Wien und Innsbruck. Richtung Tirol stehen diesen Freitag und Samstag zusätzliche Verbindungen zur Verfügung, Richtung Bundeshauptstadt am 26. Dezember und am 6. Jänner. Laut ÖBB stehen auf der Weststrecke 16.000 zusätzliche Plätze bereit.Grenzen für SonderzügeIn der Praxis wird sich nicht für jeden Fahrgast ein Sitzplatz ausgehen.