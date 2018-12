CDU und Grüne einigen sich in Hessen auf Koalition

CDU stürzte bei Landtagswahl ab

Bei der Landtagswahl am 28. Oktober war die CDU auf 27 Prozent abgestürzt. Die Grünen erreichten ein neues Rekordergebnis von 19,8 Prozent. Die bereits seit fünf Jahren regierende schwarz-grüne Koalition hat damit in der kommenden Legislaturperiode eine äußerst knappe Mehrheit von nur einem Mandat. Der Landtag kommt am 18. Jänner zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.