Straßenschlachten bei Marsch gegen Migrationspakt

Drei Menschen wurden laut Staatsanwaltschaft wegen Sachbeschädigungen am EU-Kommissionsgebäude in Gewahrsam genommen, zwei weitere wegen „bewaffneter Rebellion“. An dem von der Jugendorganisation der fremdenfeindlichen Partei Vlaams Belang sowie einem Dutzend anderer - vorwiegend flämischer - rechtsradikaler Organisationen iniitierten „Marsch gegen Marrakesch“ nahmen laut Polizei rund 5500 Personen teil. Neben dem Protest gegen den umstrittenen Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration forderten die Demonstranten auch den Rücktritt von Premierminister Charles Michel, dessen Regierungsbündnis am Streit um den Migrationspakt zerbrochen war.