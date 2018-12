Tierschützerin Inge Welzig über ihre sieben Leben

„Danke, dass Sie sich immer so eingesetzt haben“, sagt Gerda Egger während Inge Welzig ihr Buch signiert. Die Menschen, die gestern in die „Tyrolia“ in Innsbruck kamen, sprachen aus, was Tiere – zumindest nicht mit Worten – kommunizieren können. Welzig hat dem Tierschutz in Tirol ein Gesicht gegeben und Meilensteine gesetzt. Aber neben all der Liebe für die Vierbeiner, ist sie auch Kind der Nachkriegszeit, Skilehrerin, Seglerin, Abenteurerin – und vor allen Dingen ein Mensch, der wirklich sehr viel zu erzählen hat.