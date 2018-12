Hausmeister rettete 35 Hüttengäste vor einem Feuer

Als der offene Kamin Feuer fing, reagierte der Haustechniker der Bellevue Alm auf 1300 Metern Seehöhe in Bad Gastein genau richtig: Er brachte die Gäste in Sicherheit, sprühte den Inhalt von zwei Feuerlöschern in den Kamin und holte dann auch noch mit einem Quad mehrere Feuerwehrmänner aus dem Tal ab.