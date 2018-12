Europaweit gesuchte Einbrecher in Wien gefasst

Grundstücke ausgespäht

Einem Anrainer fielen die mit Taschenlampen ausgerüsteten Männer am späten Nachmittag auf, als sie in der Stranskygasse Grundstücke betraten und mehrfach versuchten, Gartentüren zu öffnen. Die Polizei war rasch zur Stelle und nahm einen der beiden an Ort und Stelle fest.