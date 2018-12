Stefan Kraft Zweiter der Engelberg-Qualifikation!

Das ÖSV-Team hat nach den Eindrücken des Trainings und der Qualifikation in Engelberg vom Training in Lillehammer profitiert. Bei einigen Springern von Cheftrainer Andreas Felder war am Freitag ein Aufschwung erkennbar. Stefan Kraft (134,5 m) landete in der Qualifikation an der zweiten Stelle, seinen zweiten Sieg nach Ruka verpasste er hinter Ryoyu Kobayashi (137 m) um nur 1,5 Punkte.