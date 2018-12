Einbrecher räumten Optiker leer: 340.000 € Schaden

Haupt-Thema war aber der Coup beim Optiker: Die Beute habe ein Mittäter – den er nicht kenne – weggeschafft. Er selbst will nur 400 Euro bekommen haben. Seine Kokainsucht war das Motiv, erklärte er dem Richter. Das Urteil nahm er umgehend an. Die Festnahme gelang durch eine DNA-Spur. „Die Exekutive hat gut gearbeitet, ich finde es sehr positiv, dass dieser Fall erfolgreich abgeschlossen ist“, so Optiker Bernhard Auner zur „Krone“. Übrigens: Den Schaden deckte damals die Versicherung ab.