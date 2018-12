Terrorverdacht: Geprügelte Frau verpfeift Gatten

Erfolgsmeldung für Niederösterreichs Polizei und den Verfassungsschutz am Freitagabend: Ein internationaler Terrorverdächtiger, der im Nahen Osten einen Bus mit Soldaten in die Luft gesprengt haben soll, sitzt laut einem Medienbericht in Haft. Auffliegen lassen hat den Dschihadisten offenbar seine eigene Ehefrau, die wohl von der schlechten Behandlung durch ihren Angetrauten genug hatte ...