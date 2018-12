Rom verbannt Touristenbusse aus dem Stadtzentrum

So soll etwa die Zahl der Besucher auf der Spanischen Treppe (Bild oben) und auf dem Platz vor dem Trevi-Brunnen in Rom geregelt werden. Dasselbe solle für den Markusplatz in Venedig sowie den Domplatz in Florenz und in Mailand gelten, berichtete die römische Tageszeitung „Il Messaggero“. Ziel ist es, einen zu starken Massenandrang zu verhindern. Die Notwendigkeit, die Zahl der Besucher einzuschränken, sei auch eine wichtige Anti-Terror-Maßnahme, verlautete aus Rom.