Steirische Ärzte können sich eine Praxis teilen

Gruppenpraxen ausgeschrieben

Nun hat die Ärztekammer die ersten acht solcher Gruppenpraxen ausgeschrieben: für Allgemeinmedizin in Dechantskirchen, Friedberg, Fohnsdorf und Voitsberg, für Kinder- und Jugendheilkunde in Bruck, Deutschlandsberg und Leoben sowie für Gynäkologie in Judenburg. Bis 10. Jänner läuft die Bewerbungsfrist.