Zwölf Perchten vertrieben böse Geister aus Anif

Die wilde Jagd soll den Zug der Seelen darstellen, die nach alten heidnischen Bräuchen in der Rauhnachtszeit ihre Familien aufsuchen, immer am zweiten Donnerstag im Advent. Seit 1949 wird das Ritual am Fuße des Untersbergs alljährlich in der nunmehrigen Fasson zelebriert.