Küche brannte: Vier Feuerwehren im Einsatz

Mit schwerem Atemschutz mussten die Feuerwehrleute Brandgut aus dem Gebäude entfernen. Es wurde vom Rauch stark in Mitleidenschaft gezogen. Auch der Magdalensberger Bürgermeister Andreas Scherwitzl war am Brandort. Stefan Krammer von der FF St. Thomas am Zeiselberg: „Er bekommt bei jedem Einsatz eine SMS. Wenn er kann, ist er dabei, um sich über die Lage zu informieren. Sollten wir etwas brauchen, ist er gleich zur Hand.“