Grazer (30) erschlug Pensionisten aus purer Wut

„Er hat unser Grundstück betreten.“ So rechtfertigte sich ein 30-jähriger, warum er am Mittwoch in Graz-Andritz einen Pensionisten zu Tode geprügelt hatte. Dabei wartete der 67-Jährige nur auf die Besitzerin, weil er von ihr Geld bekommen sollte. Die Leiche wird am Freitag obduziert, der psychisch kranke Verdächtige ist in Haft.