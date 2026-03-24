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Training mit Kilde?

Super-G-Ansage von Shiffrin vor Kugel-Showdown

Ski Alpin
24.03.2026 08:05
Tritt Mikaela Shiffrin künftig wieder häufiger im Super-G an?
Tritt Mikaela Shiffrin künftig wieder häufiger im Super-G an?(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Mikaela Shiffrin hat in der finalen Phase der aktuellen Saison zwei Super-G in Angriff genommen und daran offenbar Gefallen gefunden. Für die Vorbereitung auf die kommende Saison hat sich die US-Amerikanerin offenbar wieder mehr Zeit dafür eingeplant, wie sie auf Instagram verrät. Mit Aleksander Aamodt Kilde hat sie dafür zudem einen guten Trainingspartner an der Seite. 

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Mit den großen Resultaten hat es im Super-G in dieser Saison nicht mehr gereicht. Allerdings war Shiffrin auch fast ausschließlich in der finalen Phase der Saison in dieser Disziplin anzutreffen. Acht Punkte konnte sie dabei sammeln – vielleicht im Kampf um die große Kristallkugel am Ende nicht unbedeutend. 

Jedenfalls scheinen die Auftritte in Val di Fassa und Kvitfjell die Leidenschaft für die Disziplin neu entfacht zu haben, wie Shiffrin auf Instagram andeutet. „Es macht Spaß, wieder auf den Super-G-Skiern zu stehen … Ich bin motiviert, in der Saisonpause noch mehr Geschwindigkeit im Super-G herauszuholen“, so die 31-Jährige. 

„Erst mal Zeit zum Tanzen“
Mit Kilde hat sie zudem den idealen Partner für gemeinsames Training in den Speed-Disziplinen an ihrer Seite. Schon in Norwegen wurde das Paar gemeinsam auf der Piste bei der Besichtigung gesehen. „Dream-Team“, wurde dies etwa von Ex-Skirennläufer Marco Büchel kommentiert. 

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Doch bevor mehr schnelle Super-G-Schwünge in Angriff genommen werden, stehen die beiden letzten Rennen der Saison an. „Jetzt ist erst mal Zeit zum Tanzen“, ergänzt die US-Amerikanerin deshalb auch ihren Post.

Im Slalom kann Shiffrin schon am Dienstag (ab 10.30 Uhr – hier im Liveticker) im Gesamtweltcup gegen Emma Aicher alles klarmachen. Aktuell hat die Slalom-Queen 45 Punkte Vorsprung auf die Deutsche. 

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