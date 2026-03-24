Super-G-Ansage von Shiffrin vor Kugel-Showdown

Mikaela Shiffrin hat in der finalen Phase der aktuellen Saison zwei Super-G in Angriff genommen und daran offenbar Gefallen gefunden. Für die Vorbereitung auf die kommende Saison hat sich die US-Amerikanerin offenbar wieder mehr Zeit dafür eingeplant, wie sie auf Instagram verrät. Mit Aleksander Aamodt Kilde hat sie dafür zudem einen guten Trainingspartner an der Seite.