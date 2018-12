Streit eskaliert: Pensionist in Graz totgeschlagen

Der Tatverdächtige Christoph St. lebt mit seiner Mutter Sandra (56) und seinen Geschwistern in zwei großen, aneinandergebauten Häusern im Grazer Bezirk Andritz, die in mehreren Wohneinheiten geteilt sind. Als „unheimlich, einer, der mir Angst macht“, wird der gelernte Kfz-Mechaniker und Motorradfreak, der derzeit arbeitslos ist, von einer Passantin beschrieben. Der Mann soll gerade in den vergangenen Tagen sehr aggressiv gewesen sein und auch Menschen verletzt haben