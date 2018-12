Österreich bei Wohlstand unter den Top-3-Ländern

Der Wohlstand in der EU ist ziemlich ungleich verteilt. Am reichsten waren die Haushalte (gemessen am Pro-Kopf-Verbrauch in Kaufkraftstandards) 2017 in Luxemburg, Deutschland und Österreich - der Tatsächliche Individualverbrauch (TIV) pro Kopf lag dort laut Eurostat um 32, 22 bzw. 17 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Bulgarien lag um 46 Prozent darunter und war damit das ärmste Land in der EU.