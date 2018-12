Toronto glänzt bei 113:93 gegen Golden State

Der in der Eastern Conference führende Ex-Club von Jakob Pöltl hatte wie schon am Dienstag gegen die L.A. Clippers in Kyle Lowry (23 Punkte, 12 Assists) und Serge Ibaka (20 Punkte, 12 Rebounds) seine besten Werfer. „Der Ball ist wirklich gut zirkuliert, das hat dem gesamten Team Vertrauen und Rhythmus gegeben“, sagte Lowry.