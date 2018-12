Kovac tobt: Grätsche von Wöber war grob fahrlässig

Was war passiert? Es war in Minute 67 beim Stand von 1:1: Wöber sprang in den Zweikampf gegen Leon Goretzka, kam aber viel zu spät. Der ehemalige Rapid-Verteidiger traf den deutschen Teamspieler voll am Knöchel. Immerhin: Der Bayern-Youngster konnte nach einer längeren Behandlungspause weitermachen. Wöber sah folgerichtig sofort die Rote Karte.