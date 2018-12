Tor-Show! Bayern vergeben Sieg, holen aber Platz 1

Was war das für ein verrückter letzter Spieltag in der Champions-League-Gruppenphase. Da schienen die Bayern gegen Ajax schon als Verlierer festzustehen, drehten Alaba und Co. noch einmal auf und das Spiel um. Nach brutalen Roten Karten für Wöber und Müller sorgten Treffer von Lewandowski und Coman im Finish für das 3:2. Doch aus dem Sieg wurde trotzdem nichts! Tagliafico sorgte in der 95. Minute für den 3:3-Endstand. Das Spiel gedreht hat auch Manchester City beim 2:1 gegen Hoffenheim. Die Pleite nicht mehr abwenden konnte indes Ronaldo beim 1:2 von Juventus bei den Young Boys aus Bern und ManUnited in Valencia. Olympique Lyon hat sich am Mittwochabend währenddessen das 16. und letzte Achtelfinalticket gesichert.