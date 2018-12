Längere Laufzeit: Neues Anoden-Material entwickelt

Die Forscher um Freddy Kleitz vom Institut für Anorganische Chemie der Universität Wien meinen nun, mit einer nanostrukturierten Verbindung Kupfer-Nickel-Oxid und Graphen fündig geworden zu sein. Ihr Anoden-Material steigert die elektrochemische Leistung der Akkus deutlich: „Die Batteriekapazität war mit bis zu über 3000 reversiblen Ladezyklen, sogar bei sehr hohen Strombelastungen von bis zu 1280 Milliampere, beispiellos“, so Kleitz in einer Aussendung. Heute verlieren Lithium-Ionen-Akkus nach etwa 1000 Ladezyklen an Leistungsfähigkeit.